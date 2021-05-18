На Галапагосах обвалилася відома Арка Дарвіна

На Галапагосах обвалилася відома Арка Дарвіна

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Укрінформ
На одному з Галапагоських островів зруйнувалося знамените у всьому світі природне вулканічне утворення, відоме як Арка Дарвіна.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsweek

У Міністерстві охорони навколишнього середовища Еквадору заявили, що це сталося у понеділок, 17 травня, через природну ерозію.

На місці залишилися лише два стовпи.

Арка Дарвіна — геологічне утворення, природна арка на Галапагоських островах. Знаходилася за 1 км на південний схід від острова Дарвіна. В найвищій точці утворення сягало 18 м заввишки.

Архіпелаг Галапагоські острови знаходиться у Тихому океані за 965 кілометрів на захід від узбережжя Еквадору.

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Він складається з 13 основних вулканічних островів, 6 невеликих острівців і 107 скель і намивних територій.

Як повідомляв Укрінформ, стародавнє античне турецьке місто Ассос, внесене до попереднього Списку об'єктів світової спадщини ЮНЕСКО, було закрите для відвідувачів на 500 днів через небезпеку падіння уламків скель та початок робіт з їх рекультивації.

Фото: Getty Images

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