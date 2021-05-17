У лісах Болівії знищили три кокаїнові «мегафабрики»
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.
Зазначається, що силовики виявили накриті брезентом імпровізовані фабрики на території лісових заповідників та національних парків у східній провінції Бені, центральній частині Кочабамби і південній частині Санта-Крус.
У болівійському уряді наголосили, що групи по боротьбі з наркотиками вилучили рекордні 7,41 т кокаїну за останні 4 місяці.
«Ми проводимо операції по всій нашій території, вздовж кордонів і районів, куди раніше не дійшла боротьба з незаконним обігом наркотиків», - зазначають в уряді.
Болівійська поліція по боротьбі з наркотиками також відновила знищення посівів коки в традиційних зонах її вирощування – Лос-Юнгасі і Ель-Чапаре.
Варто звернути увагу, що колишній президент Болівії Ево Моралес, який у минулому займався розведенням коки, збільшив квоти на легальне вирощування цієї культури. Вони підтримуються й нинішнім президентом Луїсом Арсе, але все, що вирощується понад узгоджену кількість, знищується.
Тьєррі Ростан, представник Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності в Болівії, сказав, що пандемія і пов'язані з нею економічні труднощі і безробіття привели до зростання як вирощування коки, так і виробництва наркотиків.
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