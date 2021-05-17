У лісах Болівії знищили три кокаїнові «мегафабрики»

Болівійська влада заявила, що завдала потужного удару по місцевих виробниках кокаїну після виявлення і знищення трьох «мегафабрик», які могли виробляти до 910 кілограмів наркотику за день.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що силовики виявили накриті брезентом імпровізовані фабрики на території лісових заповідників та національних парків у східній провінції Бені, центральній частині Кочабамби і південній частині Санта-Крус.

У болівійському уряді наголосили, що групи по боротьбі з наркотиками вилучили рекордні 7,41 т кокаїну за останні 4 місяці.

«Ми проводимо операції по всій нашій території, вздовж кордонів і районів, куди раніше не дійшла боротьба з незаконним обігом наркотиків», - зазначають в уряді.

Болівійська поліція по боротьбі з наркотиками також відновила знищення посівів коки в традиційних зонах її вирощування – Лос-Юнгасі і Ель-Чапаре.

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Варто звернути увагу, що колишній президент Болівії Ево Моралес, який у минулому займався розведенням коки, збільшив квоти на легальне вирощування цієї культури. Вони підтримуються й нинішнім президентом Луїсом Арсе, але все, що вирощується понад узгоджену кількість, знищується.

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Тьєррі Ростан, представник Управління Організації Об'єднаних Націй з наркотиків і злочинності в Болівії, сказав, що пандемія і пов'язані з нею економічні труднощі і безробіття привели до зростання як вирощування коки, так і виробництва наркотиків.

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