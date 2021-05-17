Французька Sanofi заявляє створення COVID-вакцини із сильною імунною відповіддю

Французька Sanofi заявляє створення COVID-вакцини із сильною імунною відповіддю

Укрінформ
Французький фармацевтичний гігант Sanofi спільно із британським партнером GSK заявляють про успішне завершення другого етапу випробувань своєї вакцини проти COVID.

Про це йдеться у поширеній 17 травня заяві компаній, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Експериментальна COVID-вакцина від Sanifi та GSK показали сильну імунну відповідь серед усіх дорослих груп під час другої фази», - заявили у компаніях.

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При цьому відзначається, що висока ефективність вакцини експериментально підтверджена вже після уведення першої дози.

Третю стадію випробувань планується розпочати за декілька тижнів.

Французький гігант Sanofi не зміг створити COVID-вакцину до кінця 2020 року. Тоді компанії заявили про плани завершити створення своєї вакцини до кінця 2021 року.

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