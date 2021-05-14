В Індонезії сталися два потужні землетруси

Землетрус магнітудою 7,2 стався у провінції Північна Суматра на заході Індонезії у п'ятницю.

Про це повідомило агентство метеорології, кліматології та геофізики Індонезії, передає Укрінформ.

Землетрус стався 14 травня о 13:33 за місцевим часом.

Епіцентр землетрусу знаходився за 141 км від округу Західний Ніас. Осередок землетрусу залягав на глибині 19 км.

Після цього о 14:16 в регіоні був ще один землетрус магнітудою 5,2. Його осередок залягав на глибині 10 км.

Читайте також: Біля Панами стався сильний землетрус

Інформації про постраждалих і руйнування поки що не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, землетрус магнітудою 6,0 зафіксовано цієї п'ятниці, 14 травня, в Японії.