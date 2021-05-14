Біля берегів японської префектури Фукусіма стався землетрус

Землетрус магнітудою 6 зафіксовано цієї п’ятниці, 14 травня, в Японії.

Як передає Укрінформ, про це свідчать дані Японського метеорологічного агентства.

Землетрус стався зранку біля берегів префектури Фукусіма на глибині 40 км.

Попередження про цунамі не оголошувалося, даних про руйнування та постраждалих не надходило.

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Як повідомлялося, 20 березня в Японії стався землетрус магнітудою 7 балів, унаслідок якого постраждали 9 людей.

Фото: AA