Біля Індонезії стався потужний землетрус

Поблизу західного узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,7.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 5 травня о 04:24 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 137 км від міста Паданг на глибині 23,1 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

Також не було оголошення про загрозу цунамі.

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Як повідомляв Укрінформ, землетрус магнітудою 6,8 зафіксувала у суботу, 1 травня, метеорологічна агенція Японії біля північно-східного узбережжя країни. Землетрус стався в районі префектури Міягі, недалеко від постраждалої в результаті цунамі у березні 2011 року АЕС "Фукусіма-1".