Біля Панами стався сильний землетрус
Укрінформ
Поблизу західного узбережжя Панами стався потужний землетрус магнітудою 6.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.
Землетрус зафіксовано 13 травня о 12:42 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 151 км від міста Пунта де Буріка на глибині 10 км.
Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.
Також не було оголошення про загрозу цунамі.
Як повідомляв Укрінформ, 11 травня на південному заході Мексики стався потужний землетрус магнітудою 5,1.