Біля Панами стався сильний землетрус

Поблизу західного узбережжя Панами стався потужний землетрус магнітудою 6.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 13 травня о 12:42 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 151 км від міста Пунта де Буріка на глибині 10 км.

Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

Читайте також: Біля Індонезії стався потужний землетрус

Також не було оголошення про загрозу цунамі.

Як повідомляв Укрінформ, 11 травня на південному заході Мексики стався потужний землетрус магнітудою 5,1.