Мексику сколихнув землетрус
Укрінформ
На південному заході Мексики стався потужний землетрус магнітудою 5,1.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.
Землетрус зафіксовано 11 травня о 07:37 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 12 км від міста Лома де лос Гойос на глибині 101 км.
Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.
Як повідомляв Укрінформ, 5 травня поблизу західного узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,7.
Фото: АА