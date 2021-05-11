Мексику сколихнув землетрус

На південному заході Мексики стався потужний землетрус магнітудою 5,1.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Геологічна служба США.

Землетрус зафіксовано 11 травня о 07:37 за київським часом. Епіцентр розташовувався за 12 км від міста Лома де лос Гойос на глибині 101 км.

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Інформації про руйнування чи загиблих унаслідок землетрусу не надходило.

Як повідомляв Укрінформ, 5 травня поблизу західного узбережжя Індонезії стався потужний землетрус магнітудою 5,7.

Фото: АА