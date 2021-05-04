В Афганістані через повені загинули 14 осіб
Укрінформ
Унаслідок повеней в афганській західній провінції Герат загинули щонайменше 14 людей.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє TOLO News.
За словами речника губернатора провінції Джейлані Фархада, стихійне лихо сталося в районі Адраскан у понеділок. Він також додав, що серед загиблих є четверо дітей.
За його словами, повені зруйнували десятки гектарів землі й вбили десятки голів рогатої худоби. Про завдану шкоду будинкам поки що невідомо.
Зазначається, що впродовж останні двох днів у провінції Герат спостерігалися сильні зливи.
Як повідомляв Укрінформ, понад пів сотні осіб загинули в результаті повені та зсуву грунту у провінції Східна Нуса-Тенгара, що в центральній частині Індонезії.
Фото: Jaill Rezaye(EPA-EFE)