Прихильницю Трампа обрали на третю за рангом посаду в Республіканській партії

Головою Республіканської конференції в Палаті представників США обрали Еліз Стефанік, прихильницю Дональда Трампа - замість Ліз Чейні, яка не соромилася критикувати експрезидента.

Як повідомляє The Hill, таємне голосування завершилося підтримкою Стефанік із рахунком 134 проти 46 голосів, передає Укрінформ.

«Усунення Чейні означає короткострокову перемогу лідерів Республіканської партії (які підтримують експрезидента – ред.), що сподіваються вирватися із (внутрішньопартійних – ред.) суперечок стосовно дій Трампа після виборів», - зауважує видання.

Ліз Чейні, яка є донькою колишнього віцепрезидента США Діка Чейні, обіймала третю за рангом посаду в партії - голови Конференції конгресменів-республіканців. Вона нещадно критикувала дії Дональда Трампа та проголосувала за його імпічмент після того, як натовп його прихильників атакував Конгрес.

Еліз Стефанік навпаки підтримує експрезидента, вказує видання. І сам він уже після виборів підбурював республіканців у Конгресі замінити Чейні на Стефанік.

Таким чином, підсумки таємного партійного голосування продемонстрували, що Трамп – попри критику та судові процеси, які ще тривають – має суттєву підтримку серед республіканців у Конгресі.

Як повідомляв Укрінформ, голосування в Палаті представників за звільнення Ліз Чейні з керівної посади відбулося напередодні. Вона заявила, що докладе всіх зусиль, аби Дональд Трамп не повернувся на посаду президента США.