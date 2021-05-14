Прихильницю Трампа обрали на третю за рангом посаду в Республіканській партії
Як повідомляє The Hill, таємне голосування завершилося підтримкою Стефанік із рахунком 134 проти 46 голосів, передає Укрінформ.
«Усунення Чейні означає короткострокову перемогу лідерів Республіканської партії (які підтримують експрезидента – ред.), що сподіваються вирватися із (внутрішньопартійних – ред.) суперечок стосовно дій Трампа після виборів», - зауважує видання.
Ліз Чейні, яка є донькою колишнього віцепрезидента США Діка Чейні, обіймала третю за рангом посаду в партії - голови Конференції конгресменів-республіканців. Вона нещадно критикувала дії Дональда Трампа та проголосувала за його імпічмент після того, як натовп його прихильників атакував Конгрес.
Еліз Стефанік навпаки підтримує експрезидента, вказує видання. І сам він уже після виборів підбурював республіканців у Конгресі замінити Чейні на Стефанік.
Таким чином, підсумки таємного партійного голосування продемонстрували, що Трамп – попри критику та судові процеси, які ще тривають – має суттєву підтримку серед республіканців у Конгресі.
Як повідомляв Укрінформ, голосування в Палаті представників за звільнення Ліз Чейні з керівної посади відбулося напередодні. Вона заявила, що докладе всіх зусиль, аби Дональд Трамп не повернувся на посаду президента США.