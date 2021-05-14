Масові протести залишили одне з найбільших міст Колумбії без пального

Після трьох тижнів антиурядових протестів мешканці третього завбільшки міста Колумбії - Калі - стикнулися з браком бензину та деяких харчових продуктів.

Про це повідомляє BBC, передає Укрінформ.

Як зазначається, у Калі точилися найзапекліші сутички між демонстрантами та правоохоронцями. Упродовж кількох тижнів протестувальники блокували основні під'їзні шляхи до міста, унаслідок чого постачання ресурсів значно зменшилися.

Мер Калі Хорхе Іван Оспіна заявив, що безперешкодне доправлення товарів до міста є життєво важливим. "Деяких запасів або обмежених постачань недостатньо", - міського голову видання.

Як повідомлялося, протести у Колумбії спалахнули через невдоволення громадян зростанням податкового навантаження.

На тлі протестів президент країни Іван Дуке Маркес повідомив, що влада скасує запропоновану урядом податкову реформу.

Фото: EFE/Carlos Ortega