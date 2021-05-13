Білоруській опозиціонерці Колесниковій висунули остаточне обвинувачення

Члену президії Координаційної ради Білорусі Марії Колесниковій висунуто остаточне обвинувачення.

Про це TUT.BY повідомили в штабі Віктора Бабарика, передає Укрінформ.

Марію Колесникову обвинувачують за трьома статтями Кримінального кодексу: ч. 3 статті 361 (Заклики до дій проти нацбезпеки), ч. 1 ст. 357 (Змова з метою захоплення державної влади неконституційним шляхом), ч. 1 ст. 361-1 (Створення екстремістського формування і керівництво ним). Їй загрожує до 12 років в'язниці.

Зараз Колесникова разом із захисниками знайомиться з матеріалами справи.

Днями стало відомо, що ще одному члену президії Координаційної ради та адвокату Колесникової Максиму Знаку висунули остаточне обвинувачення. Знака звинувачують за тими самими трьома статтями.

Читайте також: Колесникова отримає нагороду від Держдепу за громадянську мужність

Марію Колесникову викрали 7 вересня в центрі Мінська невідомі, кілька днів рідні і друзі нічого не знали про її долю. 9 вересня стало відомо, що Колесникова, яку 7 вересня намагалися вивезти з країни, перебуває в СІЗО і проходить як підозрювана у кримінальній справі про спробу захоплення влади.

Колесникова визнана політв'язнем і в'язнем совісті. Європарламент присудив їй премію імені Сахарова за значний внесок у боротьбу за права людини.