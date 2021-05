«Акустичні атаки» зачепили понад сотню американських службовців за кордоном – NYT

Понад 130 працівників американських державних установ за кордоном постраждали від атак «керованою енергією» (або так званих акустичних атак), які пов'язують з діяльністю російських спецслужб.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The New York Times із посиланням на джерела.

За інформацією видання, ушкоджень мозку внаслідок таких атак, що розпочалися п’ять років тому, зазнали американські працівники спецслужб, дипломати, солдати та інші представники державних установ США за кордоном.

Повідомляється, що США розслідують випадки як всередині країни, так і за її межами, але, згідно з інформацією Ради національної безпеки США, більшість випадків трапилася за кордоном, а домашні епізоди, ймовірно, є наслідками атак, раніше перенесених службовцями в інших країнах.

Раніше повідомлялося про 60 випадків атак в Китаї та на Кубі, згодом з’явилася інформація про «акустичні» атаки на американців в Європі та в інших країнах Азії, йдеться у публікації.

Зокрема, як зазначається, з грудня минулого року щонайменше три офіцери ЦРУ зазнали серйозних ушкоджень внаслідок атак за кордоном та проходили лікування в Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда у Мериленді та інших медичних установах.

Видання пише, що один із випадків у 2019 році, про який раніше не повідомлялося, стався з військовим офіцером США за кордоном, коли той виїхав на перехрестя разом із дворічним сином і раптово зазнав головного болю та нудоти, а дитина почала плакати. Коли службовець поїхав з перехрестя, його симптоми минули, а дитина заспокоїлася.

Після цього випадку обидва пройшли медичний огляд. Епізод пов’язали з атакою на американського офіцера, за якою, на думку Пентагону, ймовірно, стоїть російське ГРУ, хоча прямих доказів цього немає, пише NYT.

Як зазначається, деякі з американських службовців, що зазнали «акустичних» атак, отримали хронічні ушкодження мозку, що включають виснажливі головні болі, а в деяких потерпілих, за даними медиків центру імені Волтера Ріда, високий ризик самогубства.

За інформацією Ради національної безпеки США, деякі постраждалі переживають «сенсорні феномени», що включають раптове відчуття тиску чи жар, звукові ефекти, а також такі фізичні симптоми, як запаморочення, нудота та головний біль чи біль в шиї.

Як повідомляв Укрінформ, вперше про можливе застосування так званої керованої енергії масово заговорили у 2016 році. Тоді йшлося про різке погіршення стану здоров’я працівників посольства США в Гавані. Симптоми потерпілих дипломатів вказували на те, що вони зазнали впливу мікрохвильових випромінювачів. Після цього наслідки подібних атак проти представників урядових структур США спостерігалися в інших країнах по всьому світі.

Фото: Meridith Kohut for The New York Times