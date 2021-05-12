У Польщі сталася ДТП з українцями, загинула дев’ятирічна дитина

У ДТП, що трапилося у населеному пункті Слодкув-Другий Люблінського воєводства на південному сході Польщі, у вівторок загинула 9-річна дитина з України.

За інформацією польської поліції, в автомобілі Seat, який потрапив в автопригоду, перебувало троє громадян України, передає Укрінформ з посиланням на Onet.pl.

Як повідомляється, автомобіль Seat, яким керувала 63-річна громадянка України, з’їхав на зустрічну смугу руху і зіткнувся з вантажівкою.

Дитина, яка перебувала в легковому автомобілі, отримала тяжкі травми голови. На місце прибули рятувальники, а також гелікоптер швидкої допомоги. Однак попри спроби реанімації, дитина померла.

Поліція встановлює обставини трагічної ДТП.

Як повідомлялося, у 2020 році консульські установи України на території Польщі оформили 643 довідки про смерть громадян нашої держави. В 2019 році у Польщі померли 619 громадян України.

Фото: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku/Facebook