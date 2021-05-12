У Грузії вакциною AstraZeneca щепитимуть людей 45+

Влада Грузії змінила рекомендації щодо застосування вакцини від COVID-19 виробництва компанії AstraZeneca, знизивши нижній віковий поріг пацієнтів до 45 років.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Interpressnews.

Віковий поріг для щеплення вакциною AstraZeneca зменшено до 45 років. Про це заявила заступниця міністра охорони здоров’я Грузії Тамар Габунія на брифінгу після засідання національної Ради з імунізації.

За її словами, громадяни віком старше 45 років зможуть зареєструватися на щеплення медзасобом від AstraZeneca з кінця сьогоднішнього дня.

Дотепер, згідно з рішенням, прийнятим Радою з імунізації 8 квітня, вакцина AstraZeneca могла вводитися лише особам старше від 55 років.