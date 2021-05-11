Президент Болгарії розпустив парламент

Президент Болгарії розпустив парламент

Укрінформ
Президент Болгарії Румен Радев видав указ про розпуск 45-ої Національної асамблеї (парламенту) та призначив дату дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє Novinite, передає Укрінформ.

Нові вибори заплановані на 11 липня.

Також було оголошено, що тимчасовий уряд очолить секретар президента з питань безпеки та оборони 61-річний Стефан Янев.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня у Болгарії відбулися парламентські вибори. Партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) голови уряду країни Бойко Борисова отримала найбільше мандатів, проте недостатньо для формування монобільшості.

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16 квітня парламент Болгарії схвалив заяву про відставку уряду, подану напередодні прем’єр-міністром Бойко Борисовим.

Після парламентських виборів сам Борисов уже заявляв, що не буде вчетверте очолювати уряд Болгарії.

Це вперше, коли в сучасній історії Болгарії через кілька місяців після чергових парламентських виборів відбудуться дострокові вибори до нових Національних зборів. Партії 45-го парламенту не змогли сформувати кабінет.

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