Президент Болгарії розпустив парламент

Президент Болгарії Румен Радев видав указ про розпуск 45-ої Національної асамблеї (парламенту) та призначив дату дострокових парламентських виборів.

Про це повідомляє Novinite, передає Укрінформ.

Нові вибори заплановані на 11 липня.

Також було оголошено, що тимчасовий уряд очолить секретар президента з питань безпеки та оборони 61-річний Стефан Янев.

Як повідомляв Укрінформ, 4 квітня у Болгарії відбулися парламентські вибори. Партія "Громадяни за європейський розвиток Болгарії" (ГЄРБ) голови уряду країни Бойко Борисова отримала найбільше мандатів, проте недостатньо для формування монобільшості.

16 квітня парламент Болгарії схвалив заяву про відставку уряду, подану напередодні прем’єр-міністром Бойко Борисовим.

Після парламентських виборів сам Борисов уже заявляв, що не буде вчетверте очолювати уряд Болгарії.

Це вперше, коли в сучасній історії Болгарії через кілька місяців після чергових парламентських виборів відбудуться дострокові вибори до нових Національних зборів. Партії 45-го парламенту не змогли сформувати кабінет.