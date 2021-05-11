Берлусконі знову госпіталізували – ЗМІ
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на джерело з оточення політика.
Зазначається, що востаннє Берлусконі виписали з цієї ж лікарні 30 квітня після 24-денної госпіталізації. А до цього госпіталізацію проводили наприкінці березня.
За даними італійських ЗМІ, медіамагнат повернувся до лікарні, щоб продовжити лікування після перенесеного коронавірусу у вересні 2020-го року.
До того в січні італієць лікувався в лікарні через проблеми з серцем.
Раніше Берлусконі витримав серйозну операцію на серці у 2016 році, а також пережив рак простати.
За даними Worldometer, загалом у світі кількість випадків зараження коронавірусом перевищила 159,6 млн. Зокрема зареєстровано 3 318 438 летальних випадків, одужало 137 337 479 осіб.