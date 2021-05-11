Зростання кількості населення у Китаї сповільнилося

Збільшення населення Китаю сповільнилося за останні десять років і у середньому становить 0,53% на рік, при цьому у період з 2000 по 2010 рік щорічний приріст населення країни становив 0,57%.

Про це свідчать опубліковані китайським урядом дані, передає Укрінформ з посиланням на ВВС.

Перепис населення було проведено наприкінці 2020 року, близько семи мільйонів переписувачів ходили по домівках, щоб зібрати інформацію від китайських родин. За результатами перепису, чисельність населення КНР становить 1,41 мільярда осіб.

Як зазначається, демографічні тенденції у Китаї значною мірою є наслідком політики, яку було введено у 1979 році для уповільнення збільшення населення і згідно з якою парам дозволялося мати тільки одну дитину.

У 2016 році уряд Китаю скасував цю політику і дозволив парам мати двох дітей.