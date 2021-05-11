Дитинча кита, яке застрягло на мілині в Темзі, довелось приспати

Дитинча кита Мінке, яке врятували з мілини на річці Темза в Лондоні, довелося приспати.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Sky News.

За словами зоозахисників, воно знову застрягло, зазнало багатьох травм і не мало шансів на порятунок.

Кита помітили ввечері 9 травня на мілині у Ричмондському шлюзі. Поліцейські, пожежні бригади та морські рятувальники змогли успішно відбуксувати його назад до річки. Далі тварину планували оглянути й випустити в море.

Волонтери з Королівського національного інституту морського порятунку (RNLI), які спостерігали за китеням, кажуть, що воно поводилося тривожно і, ймовірно, почувалося зле. Зрештою, надвечір 10 травня китеня опинилося на мілині на Теддінгтонському шлюзі.

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Кита планують передати дослідникам, щоб вони дізналися, звідки тварина потрапила в Темзу і що з нею сталося.

Кити Мінке є найменшими з смугачевих китів (довжина не перевищує 10 метрів). Малий полосатик Мінке в даний час є об'єктом китобійного промислу в Норвегії, Ісландії та Японії.

Фото: Sky News