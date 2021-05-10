Стрілянина у аеропорту Ванкувера: є загиблий

Унаслідок стрілянини у аеропорту Ванкувера - другого за пасажиропотоком у Канаді - загинула одна особа.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

“У неділю пообіді у міжнародному аеропорту Ванкувера, розміщеному в місті Річмонд у провінції Британська Колумбія, з вогнепальної зброї було вбито чоловіка”, - йдеться у матеріалі.

Зазначається, що поліція відкрила вогонь по підозрюваних та спробувала перехопити автомобіль, у якому перебували зловмисники, однак їм вдалося втекти. “У поліції додали, що правоохоронці унаслідок інциденту не постраждали”, - зауважує CBC News.

Наразі летовище продовжує роботу, однак деякі зони залишаються закритими, як і більшість магазинів.

За попередньою інформацією, стрілянину відкрили представники місцевого бандитського угрупування.

Додамо, що аеропорт Ванкувера наразі один із чотирьох летовищ Канади, що досі здійснює міжнародні рейси. Решта аеропортів країни припинили обслуговувати міжнародні напрямки з огляду на пандемію COVID-19.