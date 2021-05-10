В Колорадо на вечірці сталася стрілянина, семеро загиблих

В Колорадо на вечірці сталася стрілянина, семеро загиблих

Укрінформ
Сім чоловік убито в неділю внаслідок стрілянини під час святкування дня народження в пересувному будинку в місті Колорадо-Спрінгз штату Колорадо.

Про це передає Укрінформ з посиланням на CNN.

За даними поліції, підозрюваний у вчиненні стрілянини - імовірно, хлопець однієї з жертв - також загинув.

Поліція міста отримала дзвінок про стрілянину близько 12:20. Правоохоронці в парку пересувних будинків знайшли шістьох мертвих, ще одну особу було поранено, і вона померла у місцевій лікарні.

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Поліція вважає, що підозрюваний приїхав у будинок, де святкували день народження, і відкрив вогонь, після чого наклав на себе руки.

 Фото: Nam Y. Huh/AP

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