Соціал-демократична партія Німеччини визначилася з кандидатом у канцлери ФРН

Делегати віртуального партійного з'їзду Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) затвердили чинного міністра фінансів Олафа Шольца (Olaf Scholz) кандидатом у канцлери від цієї політичної сили на цьогорічних виборах у Бундестаг. Відповідне рішення було ухвалено у неділю, 9 травня.

Як передає Укрінформ про це повідомляє Deutsche Welle.

За Шольца свої голоси віддали 513 делегатів. При цьому 20 голосів було віддано проти, а ще 12 осіб утрималися. Таким чином Шольц отримав від однопартійців 96,2 відсотка підтримки.

Керівництво партії запропонувало висунути Шольца на посаду канцлера Німеччини ще у серпні минулого року.

СДПН значно відстає від консервативного блоку ХДС/ХСС та Зелених за рівнем підтримки електорату. Так, за даними "Політичного барометра" від телеканалу ZDF, якби вибори відбулися цієї неділі, ХДС/ХСС отримали б 25 відсотків голосів виборців, а "Зелені" - 26 відсотків. В СДПН - лише 14 відсотків.

Як повідомлялося, Ангела Меркель, яка керує ФРН з 2005 року, відмовилася балотуватися ще у 2018 році та склала з себе обов’язки голови партії ХДС.

Вибори до Бундестагу відбудуться 26 вересня.