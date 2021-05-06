Німеччина та США проводять єдину політику щодо України – Меркель

Німецько-американські зв’язки є дуже міцними попри наявність питань щодо яких сторони мають різні позиції.

Про це заявила канцлер ФРН Ангела Меркель під час конференції, організованої 5 травня парламентською фракцією правлячого союзу ХДС/ХСС «Заради трансатлантичного партнерства, орієнтованого на майбутнє», передає кореспондент Укрінформу.

«Буде важливо, щоб ми в трансатлантичному партнерстві також і в майбутньому продовжували обмін думками щодо речей, які, можливо, не призводять негайно до спільної оцінки. До таких належить прямо зараз тема «Північного потоку 2». Для мене в цьому контексті важливо, що ми проводимо спільну політику щодо України, і що Україна в питанні постачання або транзиту природного газу залишається важливим партнером», - сказала Меркель.

Вона зауважила, що Сполучені Штати Америки є і залишатимуться найважливішим партнером Європи, особливо в часи, коли вони стикаються з такою кількістю викликів: від пандемії та кліматичних змін до економічного та політичного зміцнення Китаю «і часом дуже агресивних дій Росії».

Глава німецького уряду акцентувала на прихильності нової адміністрації президента Джо Байдена НАТО та європейській безпеці. «Європейська політика безпеки та оборони - це те, що служить міцною опорою партнерства», - сказала Меркель. Вона нагадала, що всі країни НАТО зобов’язалися в Уельсі довести витрати на оборону до 2% ВВП, і запевнила, що «Німеччина залишається відданою цій меті».