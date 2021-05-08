У Франції затримали трьох неонацистів, які планували напасти на масонську ложу

У Франції у п'ятницю висунули обвинувачення трьом членам неонацистської групи за підозрою у плануванні нападу на масонську ложу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Euronews з посиланням на судове джерело.

Троє підозрюваних, двоє чоловіків у віці 29 та 56 років та жінка у віці 53 років, були затримані за звинуваченням у "злочинному терористичному об'єднанні", повідомило джерело Euronews.

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Вони були заарештовані у вівторок у рамках попереднього розслідування, відкритого ще у лютому антитерористичною прокуратурою Франції щодо невеликої ультраправої групи "Честь та нація".

Слідчі перехопили перемовини між підозрюваними та припускають, що вони здійснювали пошук вибухонебезпечних речовин та можливих об'єктів нападів.