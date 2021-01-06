СБУ викрила в Києві терористів-неонацистів на чолі з «Гітлером»

Служба безпеки України припинила у Києві діяльність неонацистської терористичної групи, послідовників австралійського терориста Брентона Тарранта.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба СБУ.

«У ході досудового розслідування встановлено, що лідером угруповання є зловмисник на прізвисько «Гітлер». Він через електронні засоби зв’язку та месенджери організував конспіративну мережу з масового розповсюдження матеріалів, зокрема «маніфесту» Б.Тарранта із закликами та інструкціями щодо вчинення терактів на расовому і релігійному ґрунті», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, «Маніфест» також був спеціально перекладений українською і російською мовами та поширювався у вигляді друкованого видання, що неодноразово викликало гострокритичні відгуки від зовнішньополітичних відомств Австралії та Нової Зеландії.

В пресслужбі відзначили, що за результатами проведення комплексу слідчих дій, у тому числі відповідних експертиз та обшуків, правоохоронці отримали докази причетності «Гітлера» до злочинної діяльності. Також вилучено друковані видання «маніфесту», засоби зв’язку та оргтехніку, із використанням якої поширювали терористичні матеріали, а також неонацистську символіку.

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Наразі лідеру угруповання повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 27 (види співучасників) та ч. 258-2 (публічні заклики до вчинення терористичного акту) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Крім того, в СБУ нагадали, що раніше активну участь у діяльності цієї групи брали декілька осіб з неонацистського середовища, одним з ватажків яких був громадянин РФ, затриманий влітку 2020 року Службою безпеки України у Києві. Іноземцю оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 258-2, ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

У березні 2019 року ідеолог неонацистів Брентон Таррант вбив 51 та поранив 40 мусульман у мечетях міста Крайчестер у Новій Зеландії. Терорист здійснював онлайн трансляцію розстрілу мирних вірян, а перед цим поширив у мережі Інтернет так званий маніфест «Велика заміна». У ньому Таррант закликав до скоєння терактів стосовно представників інших рас та релігій.