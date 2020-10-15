СБУ cпіймала в Одесі бойовика ІДІЛ

В Одесі затримано учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава», який перебував у міжнародному розшуку.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники спецслужби отримали інформацію, що в Україну нелегально прибув громадянин однієї з країн Центральної Азії, причетний до тероризму. Раніше він пройшов підготовку у таборах терористів на Близькому Сході.

СБУ затримала учасника міжнародної терористичної організації «Ісламська держава» / Фото: СБУ

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За даними СБУ, в Україні зловмисник планував організувати транзитне переправлення бойовиків з різних країн до лав «ІД».

На виконання рішення Офісу Генерального прокурора про екстрадицію затриманого конвойовано і передано компетентним органам країни його походження, поінформували в СБУ.