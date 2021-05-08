У Канаді вирує лісова пожежа, знищені понад тисячу гектарів

Неподалік міста Едмонтон, столиці канадської провінції Альберта, набирає сили лісова пожежа.

Як повідомляє Укрінформ, про це пише канадський суспільний мовник CBC News.

Зазначається, що пожежа вже знищила більш як тисячі гектарів та продовжує зростати. Для жителів населеного пункту Томагавк, що за 100 км від Едмонтона, оголошено обов’язкову евакуацію.

Фото: СВС

Незважаючи на те, що з вогнем борються два десятки пожежних бригад, три гелікоптери, кілька літаків та інша спецтехніка, взяти його під контроль поки що не вдається.

Фото: СВС За прогнозами метеорологів, незабаром у регіоні повинен пройти дощ, здатний суттєво допомогти пожежникам.

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Утім, за словами керівника однієї з пожежних бригад Браяна Корнфорта, велика кількість торф’яників дозволить вогню ще тривалий час горіти під землею навіть за вологих умов. “Вогонь буде під землею довгий час. Ми залишатимемося тут тиждень чи два”, - сказав він.

Головне фото: Krystina Lynn