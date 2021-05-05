У Туреччині до гасіння лісової пожежі залучили вертольоти та бульдозери

У районі Ортаджа у провінції Мугла, що на південному заході країни, сталася лісова пожежа.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на CNN Türk.

«Пожежа спалахнула в лісовій зоні з невідомої причини», - повідомили пожежники.

Для боротьби з пожежею залучено 2 вертольоти, 11 пожежних автівок, бульдозери, дві цистерни для води та 50 пожежників.

Через вітряну погоду вогонь швидко розповсюдився, боротьба з ним триває.

У цій місцевості переважають хвойні ліси, за посушливої погоди та найменшого джерела вогню, пожежі можуть спалахувати та розповсюджуватися за лічені хвилини.

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Як повідомляв Укрінформ, між 2004-2019 роками в результаті більш як 37 тисяч пожеж, що сталися в лісах Туреччини, було знищено 141 тис. га лісу. У 2020-му було зафіксовано 3 413 пожеж, було завдано шкоди майже 21 тис. га лісу.