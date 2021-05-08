Кенія проведе перший перепис дикої природи

Влада Кенії починає перший в історії країни національний перепис дикої природи.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

Національний перепис офіційно почнеться на півдні Кенії в національному заповіднику Шимба-Гіллс.

Служба дикої природи Кенії заявила, що цей захід покликаний з'ясувати загальну кількість диких тварин та їх розселення по країні.

Як зазначається, перепис також допоможе «визначити тенденції популяції диких тварин з плином часу і виявити загрози їх збереженню».

Загалом у Кенії налічується кількадесят національних парків та заповідників дикої природи.