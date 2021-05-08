Кенія проведе перший перепис дикої природи
Укрінформ
Влада Кенії починає перший в історії країни національний перепис дикої природи.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.
Національний перепис офіційно почнеться на півдні Кенії в національному заповіднику Шимба-Гіллс.
Служба дикої природи Кенії заявила, що цей захід покликаний з'ясувати загальну кількість диких тварин та їх розселення по країні.
Як зазначається, перепис також допоможе «визначити тенденції популяції диких тварин з плином часу і виявити загрози їх збереженню».
Загалом у Кенії налічується кількадесят національних парків та заповідників дикої природи.