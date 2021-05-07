Twitter заблокував користувача за репости повідомлень з нового сайту Трампа

Twitter заблокував обліковий запис, який публікував повідомлення з нової комунікаційної платформи колишнього президента США Дональда Трампа.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ВВС.

В акаунті стверджувалося, що твіт був зроблений «від імені» Трампа.

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Представник соцмережі заявив, що обліковий запис @DJTDesk порушив політику ухилення від заборони, поділившись контентом, «пов'язаним із заблокованим обліковим записом».

Однак ВВС виявило, що аналогічні облікові записи досі активні у соціальній мережі.

Нагадаємо, у січні Трампу назавжди заборонили доступ у Твіттер після того, як він висловив підтримку бунтівникам, які штурмували Капітолій США.

Цього тижня він запустив власну комунікаційну платформу під назвою «З робочого столу Дональда Дж. Трампа».