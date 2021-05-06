Королева Єлизавета привітала правнука Арчі з дворіччям

Британська королівська родина привітала правнука королеви Єлизавети, сина принца Гаррі та Меган Маркл Арчі з дворіччям та опублікувала зроблену в травні 2019 року стару світлину новоспечених батьків із немовлям біля Віндзорського замку.

Як передає Укрінформ, вітання опубліковані на офіційній сторінці монархів в Інстаграмі.

«Бажаємо Арчі Маунтбаттен-Віндзору щасливого дворіччя сьогодні», - йдеться в дописі.

Також до привітань правнуку королеви Єлизавети долучилися принц Чарльз із дружиною Каміллою та принц Вільям із Кейт Міддлтон, опублікувавши фото з хрестин Арчі.

Як відомо, королівська родина не бачила Арчі вже півтора року з моменту, коли восени 2019 року Гаррі та Меган Маркл із сином поїхали до Канади відсвяткувати Різдво та згодом переїхали з Великої Британії.

Раніше повідомлялося, що герцог і герцогиня Сассекські очікують на другу дитину.

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У липні 2020 року в Меган стався викидень, про що вона розповіла через кілька місяців у статті для The New York Times.

Як повідомляв Укрінформ, принц Гаррі та Меган Маркл заручилися в листопаді 2017 року, а у травні 2018-го — побралися на офіційній церемонії. Після того, як принц Гаррі й Меган Маркл 31 березня 2020 року офіційно склали з себе повноваження членів королівської сім'ї, вони спочатку переїхали до Канади, однак пізніше, зокрема через «полювання» нав’язливих папараці, пара переїхала до Лос-Анджелеса. У липні подружжя придбало будинок у Санта-Барбарі в американському штаті Каліфорнія.

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Нині подружжя заробляє на життя, серед іншого, записом подкастів та озвучуванням мультфільмів. А ще вони оголошували про плани створити свою благодійну організацію.