У Канаді - друга смерть від ускладнень після вакцини AstraZeneca

Канадка стала другою жертвою рідкісного летального побічного ефекту, викликаного COVID-вакциною AstraZeneca на території країни.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявила головний санітарний лікар провінції Альберта Діна Хіншо.

“З сумом повідомляю, що вночі ми підтвердили загибель альбертійки віком близько 50 років від викликаної вакциною протромботичної імунної тромбоцитопенії (VIIT) після того, як вона отримала щеплення AstraZeneca”, - розповіла Хіншо.

За її словами, це - другий випадок VIIT і перший летальний на території провінції, жителі якої отримали більше 253 тис. доз AstraZeneca. “Хоча кожна смерть - трагічна, важливо пам’ятати, що ризик смерті або виникнення тяжких наслідків COVID-19 залишається значно вищим, ніж після щеплення AstraZeneca”, - наголосила експерт.

Досі щеплення від COVID-19 виробництва AstraZenecа отримало близько двох мільйонів канадців. На території країни було виявлено кілька випадків серйозних побічних наслідків після вакцинування й зареєстровано одну смерть 54-річної жительки провінції Квебек наприкінці квітня.

За даними Worldometer, у світі зафіксували 155 192 083 випадки зараження коронавірусом. Зокрема виявлено 3 244 581 випадок смерті, одужали 132 633 409 осіб.