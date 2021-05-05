У Німеччині заборонили ісламістське об'єднання за фінансування тероризму

Федеральний міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер заборонив 5 травня ісламістське об'єднання Ansaar International e.V., як називає себе гуманітарною організацією.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу з посиланням на МВС.

Рішенням міністра забороняється діяльність головної організації та її підрозділів: WWR-Help. WorldWide Resistance-Help eV, Action Ansar Germany eV, Сомалійського комітету з питань інформації та консультацій у Дармштадті (SKIB), Жіночі права ANS Justice eV, Änis Ben-Hatira Help eV / Änis Ben-Hatira Foundation, Ummashop, Helpstore Secondhand UG та Better World Appeal eV.

Ці структури, які займалися збором пожертв на, мовляв, допомогу нужденним, діяли в федеральних землях Баден-Вюртемберг, Баварія, Берлін, Бранденбург, Гамбург, Гессен, Нижня Саксонія, Північний Рейн-Вестфалія, Рейнланд-Пфальц та Шлезвіг-Гольштейн. У офісах і квартирах співробітників зазначених організацій у цих регіонах від ранку проводяться обшуки. Вилучено вже документи та понад 150 тисяч євро готівкою.

«Той, хто хоче побороти тероризм, повинен висушити його джерела фінансування. Ansaar International eV та його підрозділи в Німеччині заборонені відсьогодні і розпускаються. Вони поширюють салафістський світогляд і фінансують тероризм по всьому світу під виглядом гуманітарної допомоги. Той, хто нібито збирає пожертви на добру справу, але потім фінансує терористів, не може ховатися за нашим законом. Наші органи безпеки надзвичайно пильні і не є сліпими», - заявив Зеегофер.

Ansaar та його «дочки» використовували мережу асоціацій та приватних осіб для отримання пожертв. Німецькі спецслужби вважають, що принаймні частину грошей вони спрямовували на підтримку таких терористичних організацій, як Джабхат аль-Нусра, Хамас, Аль-Шабаб, Хамас, Фронт Нусри, Сомалі Шабаб.

Фото: Bundespolizei / picture-alliance / dpa