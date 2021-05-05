У Німеччині зростає кількість політично вмотивованих злочинів - МВС

Кількість політично вмотивованих злочинів у Німеччині за отанній рік зросла на 8,5%.

Про це заявив міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер, представляючи журналістам у Берліні вівторка звіт за 2020 рік, передає кореспондент Укрінформу.

«Політично вмотивована злочинність значно зростає. Перш за все це викликає занепокоєння, оскільки тенденція останніх років набирає обертів. Це також викликає занепокоєння, оскільки значно зростає кількість жорстоких політичних злочинів… Це загрожує нашому суспільству та нашій демократії», - заявив Зеегофер, за словами якого зростання становило 8,5% за останній рік.

Міністр зауважив, що кількість такого типу злочинів становить близько 1 відсотка від загальної статистики злочинності, але і це забагато.

Число насильницьких злочинів у цій категорії зросло на 18,8%. У 2020 році на політичному підгрунті було вбито 11 людей і здійснено 13 замахів на вбивство.

Найбільшою загрозою безпеці в Німеччині продовжує бути правий екстремізм, оскільки саме ці люди здійснюють більшість расистських злочинів. Кількість їх сягнула нового максимуму з 2001 року, коли почали вести статистику, сказав міністр.

Значно, на більш як 15% проти 2019 року, зросла кількість антисемітських злочинів, що особливо турбує і викликає сором «з огляду на історію Німеччини».

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Побільшало, на 11%, також число правопорушень, скоєних представниками лівого екстремістського спектра. Особливе занепокоєння у влади викликає дуже сильне зростання лівоекстремістських актів насильства. Зокрема, три чверті всіх злочинів проти поліцейських припадають на представників лівого сектору.

Ісламізм продовжує перебувати в фокусі уваги правоохоронців і спецслужб. На сьогодні «небезпечними» (такими, хто готовий до терактів) вважаються 579 людей.

Пандемія призвела до подальшої поляризації суспільства та суттєвого зростання актів насильства під час протестів. На масових акціях відбувається змішування «нормальних» демонстрантів, правоекстремістів, левоекстремістів, теоретиків змови. Жертвами нападів, таких було зафіксовано в 2020 році майже 500, стають політики, поліцейські та журналісти. З 260 зареєстрованих злочинів проти журналістів 112 було скоєно у зв’язку з темою COVID-19. Нападів на поліцейськіх стало вдвічі більше.

Соціальна поляризація також проявляється у злочинах на ґрунті ненависті, зокрема в мережі Інтернет. Минулого року було зафіксовано понад з 10 тисяч подібних протиправних дій, на 20% більше, ніж роком раніше.

МВС обіцяє боротися з усіма такими злочинами «всіма правовими засобами».