Лукашенко позбавив звань понад 80 колишніх силовиків

Олександр Лукашенко підписав указ, яким понад 80 колишніх військовослужбовців і співробітників різних білоруських силових відомств позбавлені військових і спеціальних звань.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє TUT.BY із посиланням на офіційну пресслужбу.

Зазначається, що стосовно ряду військовослужбовців та силовиків порушені та розслідуються кримінальні справи, в тому числі «за організацію актів тероризму».

Улітку 2020 року в Білорусі розпочав роботу проєкт ByChange, який «допомагає в навчанні, перепідготовці силовиків, держслужбовців і просто людей, які були звільнені або пішли з роботи з міркувань совісті». За перші три тижні роботи проєкт зібрав понад 400 заявок, до ініціативи приєдналися 170 волонтерів, понад 20 осіб знайшли менторів, розповідав сайт dev.by.

«Ці люди не закинуть на LinkedIn (американська соціальна мережа для допомоги в пошуку роботи – ред.) оголошення «вільний для пропозицій»: у них вузька спеціалізація в державній монопольній сфері. Їм нікуди йти, але вони все одно йдуть… Але насправді альтернатива є завжди, і ми про це зайвий раз нагадуємо. і намагаємося хоч трохи вплинути на ситуацію», – пояснював свою позицію автор проєкту Євген Юшкевич.

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Наприкінці квітня колишній слідчий Слідчого комітету Білорусі та засновник ByChange Євген Юшкевич був затриманий за статтею про акт тероризму. Його утримують у СІЗО КДБ.

Як повідомлялося, білоруська опозиція планує організувати 9 травня нові масові протести проти режиму Олександра Лукашенка.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу