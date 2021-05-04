Білоруська опозиція готує на 9 травня масові протести

Білоруська опозиція планує організувати 9 травня, на День Перемоги, нові масові протести проти режиму Олександра Лукашенка.

Про це розповів колишній міністр культури Білорусі, експосол країни у Франції, Польщі, Іспанії та Португалії Павло Латушко в інтерв'ю виданням RedaktionsnetzwerkDeutschland (RND), опублікованому в понеділок, 3 травня, передає Укрінформ із посиланням на DeutscheWelle.

"Через соцмережі я закликатиму білорусів вийти на вулиці. Якщо Лукашенко дозволить побити протестувальників 9 травня, він увійде в білоруську історію як фашист", - заявив Латушко.

Нинішні переслідування опозиції в Білорусі Латушко назвав найстрашнішими в Європі за останні 40 років. "Репресії проникли в усі верстви суспільства", - зазначив він, додавши, що наразі білоруський парламент працює над законом, який дозволить силовикам стріляти на демонстраціях без попередження.

За даними Латушка, в Білорусі була сформована спецгрупа для відстеження членів демократичного руху за кордоном і їхньої ліквідації. "Ми є свідками терору в Європі 21 століття. Але колись відбудеться і другий процес над військовими злочинцями, як в 1945 році в Нюрнберзі, я в цьому впевнений", - додав він.

Коментуючи роль Західної Європи в розв'язанні політичної кризи в Білорусі, Латушко підкреслив, що "сьогодні вільна Європа повинна пройти тест, який покаже, якою мірою вона готова захищати такі основоположні цінності, як демократія і свобода". "Пора нарешті почати діяти, якщо Європа не хоче розділити відповідальність за те, що тисячі невинних людей спіткала жахлива доля", - заявив білоруський опозиціонер.

Павло Латушко - член президії Координаційної ради білоруської опозиції і глава недержавного представницького органу білоруської опозиції під назвою Народне антикризове управління. Він перебуває у вимушеній еміграції в Польщі.

8 квітня Латушко оголосив про намір створити власну партію, "щоб мати можливість відреагувати на політичний вакуум після відходу Лукашенка".

Як повідомлялося, у Білорусі у квітні було затримано 304 особи за участь у протестах та використання біло-червоно-білої символіки (з них у Мінську 253). Ухвалено понад 210 судових постанов: у 131 випадку накладено адміністративний арешт, у 68 - штраф.

У місцях несвободи перебувають 360 політв'язнів.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії, вдаючись до масових арештів.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

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