У центрі Берліна розповіли про воєнні злочини Росії на сході України

У центрі Берліна розповіли про воєнні злочини Росії на сході України

Укрінформ
Політики та громадськість на Заході повинні усвідомити, що на сході України не просто порушуються права людини російськими окупантами, там кояться воєнні злочини.

Цій темі була присвячена віртуальна дискусія 4 травня у рамках місячної акції Демократичний табір «Зупиніть терор Путіна!», яка проходить у німецькій столиці поруч з Бранденбурзькими воротами та Бундестагом, передає кореспондент Укрінформу.

Капелан із Маріуполя Геннадій Мохненко, батько 35 прийомних і 3 біологічних дітей, розповів, як живе 8-й рік зі своєю родиною в кількох кілометрах від лінії фронту, коли кожного дня звучать розриви.

«Нажаль багато хто на Заході чують зі ЗМІ, що в Україні йде громадянська війна. Абсолютна брехня. Це - російська інтервенція», - підкреслив Мохненко та попросив друзів у Німеччині говорити правду, як би не важко було правді прорватися через інформсередовище, яке створює Росія.

Правозахисниця Олександра Матвійчук, яка фіксує порушення прав людини в ОРДЛО з 2014 року, навела свідчення людей, які пройшли через катування.

«Один з методів ведення цієї війни – воєнні злочини. Окупанти намагалися фізично ліквідувати активну меншість і залякати пасивну більшість. Перші смерті були дуже жорстокі», - зазначила Матвійчук. Пройшло 7 років, звіти правозахисників регулярно направляються в різні міжнародні організації, проводяться різноманітні заходи в європейських структурах, але людей в ОРДЛО продовжують без суду та слідства затримувати; переговори в Нормандськом форматі та ТКГ продовжуються, а питання звільнення затриманих осіб перебуває у глухому куту, констатувала правозахисниця.

У Марини Шифер, яка народилася та виросла в Донецьку, а наразі живе та працює в Німеччині, зник батько Володимир Черкас. Про нього нічого не відомо з вересня 2017 року, коли чоловік приїхав ненадовго в рідне місто після смерті батька. «Влада» ОРДЛО не визнає, що знає про його місцезнаходження, але колишні полонені, які повернулися після обмінів, кажуть, що бачили його в славнозвісній донецькій «Ізоляції».

Донеччина в її сьогоднішньому вигляді Марина Шифер називає «чорною дірою беззаконня» та сподівається, що німецька громадськість зможе не піддатися російській пропагандистській брехні.

Колишній політв’язень, письменник, росіянин, який останні півтори роки живе в Україні, Борис Стомахин підкреслив, що «Україна – це бар’єр, який стримує московське варварство». В Європі мають усвідомити, що якщо вона не подолає свою розслабленість, благодушність, це варварство прийде на її землю. «Компромісу з Путіним не може бути. Треба припинити на це розраховувати. Всі намагання дати йому шанс повернутися до цивілізованого діалогу він сприймає як прояв слабкості та ще більше посилює масштаб своїх провокацій», -переконував Стомахин.

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Правознавець і публіцист Юрій Шулипа говорив про те, що текст Мінських угод був сформульований в Кремлі та нав’язаний Україні військовими засобами. Метою їх є повністю лишити Україну суверенітету, розрушити її державність. Саме тому Росія наполягає на виконанні цих угод до останньої літери.

Місячна акція Демократичний табір «Зупиніть терор Путіна!», організована проєвропейські налаштованими виходцями з країн колишнього СРСР, які не згодні з сьогоднішньою політикою Російської Федерації, проходить у самому центрі Берліна, біля Бранденбурзьких воріт з 9 квітня до 9 травня.

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