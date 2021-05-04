У Пакистані автобус впав у яр, 15 загиблих

Щонайменше 15 людей загинули, 35 - отримали ушкодження внаслідок ДТП, під час якого пасажирський автобус впав у яр у провінції Пенджаб у Пакистані.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє India Today. Автобус прямував із міста Лахор до міста Мардан у провінції Хайбер-Пахтунхва. Згідно з даними місцевої поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом. Читайте також: В Афганістані через повені загинули 14 осіб Рятувальні бригади доправили загиблих та поранених до найближчої лікарні. Фото: The Tribune India