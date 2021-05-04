У Пакистані автобус впав у яр, 15 загиблих
Укрінформ
Щонайменше 15 людей загинули, 35 - отримали ушкодження внаслідок ДТП, під час якого пасажирський автобус впав у яр у провінції Пенджаб у Пакистані.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє India Today.
Автобус прямував із міста Лахор до міста Мардан у провінції Хайбер-Пахтунхва.
Згідно з даними місцевої поліції, водій автобуса не впорався з керуванням, намагаючись уникнути зіткнення з іншим транспортним засобом.
Рятувальні бригади доправили загиблих та поранених до найближчої лікарні.
Фото: The Tribune India