У Канаді радять не використовувати вакцину від Johnson & Johnson людям, молодшим 30 років

COVID-вакцину Janssen виробництва компанії Johnson & Johnson не слід вводити людям, молодшим 30 років, через ризик виникнення тромбів.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це під час пресконференції в Оттаві розповіла Шелі Дікс, співголова Національного дорадчого комітету із питань імунізації (NACI), який консультує уряд з питань вакцинування від COVID-19.

“На основі наявних даних рекомендуємо подібну на AstraZeneca вакцину Janssen пропонувати людям, старшим 30 років, які не мають протипоказань. Це слід робити у разі, якщо особа бажає отримати щеплення раніше, а не чекати на вакцину MRNA, і якщо переваги переважають ризики”, - сказала Дікс.

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За її словами, члени Комітету “порівнювали переваги вакцини Janssen, здатної рятувати життя й захищати населення проти серйозних ускладнень COVID-19, із ризиками виникнення викликаної вакциною протромботичної імунної тромбоцитопенії (VIIT)”.

Вона додала, що саме виготовлені за технологією mRNA вакцини від Pfizer та Moderna залишаються найбільш рекомендованими варіантами щеплень. “NACI продовжує переважно рекомендувати дозволені до використання mRNA COVID-вакцини, оскільки вони надають відмінний захист та поки не були пов’язані із появою VIIT”, - зауважила експерт.

Канада лише наприкінці минулого тижня отримала першу партію із 300 тис. доз вакцини Janssen.