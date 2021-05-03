Польща виведе свої війська з Афганістану разом зі США

Польські військовослужбовці будуть виведені з Афганістану разом з американськими, які мають залишити країну до 11 вересня.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак у телеефірі, повідомляє Укрінформ з посиланням на Польське радіо.

За словами польського міністра, ці плани узгоджені з армією США.

«Ми разом ввійшли до Афганістану, разом пристосовували наше військо до ситуації і разом виходимо з Афганістану», – сказав очільник Міністерства національної оборони.

Блащак також зазначив, що президент Польщі Анджей Дуда перебуває в контакті з американським лідером Джо Байденом – глави держав листуються.

Читайте також: Німеччина обіцяє Афганістану підтримку після виведення солдатів

Польські військовики беруть участь у місіях в Афганістані від 2001 року. Вони належать до міжнародного контингенту, сформованого передусім країнами НАТО, а також арміями Австралії, Нової Зеландії та Грузії.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден оголосив про рішення вивести війська з Афганістану до 11 вересня 2021 року.

Наразі в Афганістані залишається 2,5 тис. американських військових, а також близько 6,3 тис. контрактників.

Фото: defense.gov