Через Босфор щодня проходить більше сотні кораблів
Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на статистичні дані, оприлюднені міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини.
«Через Босфор в січні-березні пройшли 9 318 кораблів. Найвищий показник у березні 3 330 кораблів», - повідомили в міністерстві.
Загалом через протоки Босфор і Дарданелли в першому кварталі цього року пройшло майже 20 тис. кораблів.
До статистики внесено також проходи суден-провідників, які супроводжують кораблі для проходу протоками.
Відповідно до загального числа 19 673 кораблів, що пройшли через обидві протоки, через Дарданелли пройшло 10 355 суден.
Як повідомляв Укрінформ, для зменшення завантаженості протоки Босфор у Туреччині мають намір побудувати канал «Стамбул». У кінці березня план будівництва каналу «Стамбул», який пройде паралельно протоці Босфор, було затверджено після врахування запитів від громадян.