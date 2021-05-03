Через Босфор щодня проходить більше сотні кораблів

У першому кварталі цього року через канал Босфор пройшло 9 318 кораблів, що у середньому - близько 100 кораблів щодня.

Про це повідомляє власкор Укрінформу з посиланням на статистичні дані, оприлюднені міністерством транспорту та інфраструктури Туреччини.

«Через Босфор в січні-березні пройшли 9 318 кораблів. Найвищий показник у березні 3 330 кораблів», - повідомили в міністерстві.

Загалом через протоки Босфор і Дарданелли в першому кварталі цього року пройшло майже 20 тис. кораблів.

До статистики внесено також проходи суден-провідників, які супроводжують кораблі для проходу протоками.

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Відповідно до загального числа 19 673 кораблів, що пройшли через обидві протоки, через Дарданелли пройшло 10 355 суден.

Як повідомляв Укрінформ, для зменшення завантаженості протоки Босфор у Туреччині мають намір побудувати канал «Стамбул». У кінці березня план будівництва каналу «Стамбул», який пройде паралельно протоці Босфор, було затверджено після врахування запитів від громадян.