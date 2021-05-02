Першотравень у ФРН: ліві радикали зчинили сутички з поліцією

Десятки тисяч демонстрантів вийшли на вулиці німецьких міст 1 травня, аби відзначити День праці та висловити протест проти карантинних обмежень.

У самому лише Берліні на цей день було заявлено 23 різні акції, передає кореспондент Укрінформу.

У столиці ФРН порядок забезпечували 5600 поліцейських.

Демонстрації у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ

Найбільш проблемною, як і передбачалося, стала традиційна «революційна» демонстрація в районах Нойкельн і Кройцберг за участю переважно лівих радикалів.

Замість заявленої 1 тисячі учасників прийшло, за даними поліції, щонайменше 5 тисяч, а за твердженням організаторів – 20 тисяч людей. Деякі з них поводились агресивно, кидали в правоохоронців каміння, петарди та пляшки, будували барикади та підпалювали автомобілі. Повідомляється, що кілька поліцейських дістали поранення.

Фото: twitter.com/Berliner_Fw

Увечері, коли демонстранти відмовилися розійтися, поліція застосувала водомети. Кількох найбільш агресивних протестувальників було затримано.

Нагадаємо, у столиці Німеччини діє комендантська година з 22.00 до 05.00.

Окрім того, в Берліні відбулися - цілком мирно - демонстрації антифашистів, профспілок, вело- та автопробіги, а також акція проти політики президент РФ Путіна, яка проходить з 9 квітня до 9 травня поблизу Бундестагу.

Першотравневі демонстрації пройшли також в інших містах Німеччини.