Першотравень у ФРН: ліві радикали зчинили сутички з поліцією
У самому лише Берліні на цей день було заявлено 23 різні акції, передає кореспондент Укрінформу.
У столиці ФРН порядок забезпечували 5600 поліцейських.Демонстрації у Берліні / Фото: Ольга Танасійчук, Укрінформ
Найбільш проблемною, як і передбачалося, стала традиційна «революційна» демонстрація в районах Нойкельн і Кройцберг за участю переважно лівих радикалів.
Замість заявленої 1 тисячі учасників прийшло, за даними поліції, щонайменше 5 тисяч, а за твердженням організаторів – 20 тисяч людей. Деякі з них поводились агресивно, кидали в правоохоронців каміння, петарди та пляшки, будували барикади та підпалювали автомобілі. Повідомляється, що кілька поліцейських дістали поранення.
Увечері, коли демонстранти відмовилися розійтися, поліція застосувала водомети. Кількох найбільш агресивних протестувальників було затримано.
Нагадаємо, у столиці Німеччини діє комендантська година з 22.00 до 05.00.
Окрім того, в Берліні відбулися - цілком мирно - демонстрації антифашистів, профспілок, вело- та автопробіги, а також акція проти політики президент РФ Путіна, яка проходить з 9 квітня до 9 травня поблизу Бундестагу.
Першотравневі демонстрації пройшли також в інших містах Німеччини.