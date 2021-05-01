Канада відклала застосування вакцини Johnson&Johnson

У Канаді відтермінували використання першої партії вакцини компанії Johnson & Johnson.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє CBC

Зазначається, що Міністерство охорони здоров'я Канади хоче переконатися у належній якості медичного засобу.

Рішення було прийнято після того, як стало відомо, що дози вакцини що надійшли до Канади, були зроблені на заводі у США, де раніше зіпсували 15 млн доз медзасобу Johnson & Johnson.

Застосування вакцини дозволять після того, як міністерство переконається, що вона відповідає високим стандартам якості, безпеки та ефективності.

Як повідомляв Укрінформ, компанії Moderna, Pfizer, а також Johnson&Johnson забезпечили виробництво у необхідних для США обсягах вакцини проти COVID-19. Останнім часом масова вакцинація охоплює в середньому 2,74 млн американців за день.

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