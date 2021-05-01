Блінкен у Британії поговорить з Маасом про Nord Stream 2

Держсекретар США Ентоні Блінкен у Британії під час зустрічей з колегами із G7 проведе переговори з главою МЗС Німеччини Гайко Маасом стосовно газопроводу Nord Stream 2.

Про це розповів під час телефонного брифінгу в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи та Євразії Філіп Рікер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Я думаю, ми будемо проводити окремі зустрічі з німецькою стороною у двосторонньому форматі», - сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

Він підкреслив, що газопровід Nord Stream 2 залишається проблемою, як про це говорили і держсекретар США, і президент Байден.

«Ми продовжимо чітко висловлювати німецькій стороні нашу позицію щодо цього проєкту – він має бути зупинений», - указав Рікер.

Помічник держсекретаря додав, що під час зустрічі з німецькими партнерами планується обговорити багато інших питань.

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Як повідомляв Укрінформ, Державний департамент США у п’ятницю офіційно підтвердив плани візитів до Європи держсекретаря Блінкена наступного тижня. Зокрема, впродовж 3-5 травня він перебуватиме у Великій Британії для участі в зустрічах формату G7 на рівні глав зовнішньополітичних відомств. Після цього, 5-6 травня очільник Держдепу планує здійснити візит до України.

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