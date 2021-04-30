Санду обіцяє за три місяці вакцинувати від коронавірусу всіх молдаван
Як передає Укрінформ, про це повідомляє NewsMaker з посиланням на заяву президента Молдови Маї Санду.
«У найближчі три місяці всі, хто хоче вакцинуватися, зможуть це зробити», - заявила Санду.
Вона додала, що і сама планує зробити щеплення препаратом AstraZeneca.
«Я сама хочу вакцинуватися AstraZeneca... Я звернуся до МОЗ, щоб процес вакцинації почався для всіх», - сказала президент.
Як повідомлялося, перший етап вакцинації проти COVID-19 вакциною AstraZeneca в Республіці Молдова почався 1 березня.
Ефективність цієї вакцини становить 60-90%, інтервал прийому 4-12 тижнів. Наразі вакцина AstraZeneca схвалена більше ніж у 50 країнах.
Населення Молдови - понад 2,6 млн осіб. Станом на 30 квітня в країні зафіксовано 250 508 випадків коронавірусу, померли - 5 795 осіб.
Фото: NewsMaker