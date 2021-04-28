Санду розпустила парламент Молдови та призначила дострокові вибори

Президент Молдови Мая Санду 28 квітня підписала указ про розпуск парламенту та призначила дострокові вибори на 11 липня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Newsmaker із посиланням на заяву Санду для преси.

Це стало можливим після того, як Конституційний суд визнав неконституційним введення надзвичайного стану в Молдові.

«Уряд має виділити гроші, необхідні для підготовки та проведення виборів. Громадяни отримали право вирішувати своє майбутнє, а відповідальність за це майбутнє - на наших плечах», - заявила Санду.

Згідно з чинним законодавством, у період дії надзвичайного стану (НС) парламент не можна розпустити. НС у Молдові ввели на засіданні парламенту 31 березня голосами депутатів від Партії соціалістів (ПСРМ), лідером якої є колишній президент Ігор Додон, і Pentru Moldova (фракція "Шор" і ексдемократи). Термін дії НС - з 1 квітня до 30 травня. Це рішення оскаржили в КС, і 28 квітня суд визнав рішення парламенту неконституційним.

Крім того, КС 15 квітня розглянув запит президента Молдови Санду, в якому вона просила суд констатувати обставини, які дають змогу розпустити парламент, і постановив, що парламент справді необхідно розпустити.