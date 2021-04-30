В Ізраїлі оголосили День жалоби через загибель майже пів сотні людей

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу оголосив неділю, 2 травня, Днем національної жалоби після того, як під час тисняви на єврейському фестивалі Лаг ба-Омер на горі Мерон загинули 44 людини та понад 150 отримали поранення.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє The Times of Israel.

«Я оголошую неділю Днем національної жалоби», - заявив Нетаньягу на горі Мерон.

Водночас він закликав громадян не поширювати неправдиву інформацію щодо прізвищ загиблих людей, адже ще триває процес з ідентифікації.

Прем'єр також наголосив, що ізраїльська влада проведе ретельне розслідування трагедії, аби вона не повторилася знову.

Як повідомляв Укрінформ, в ніч на п’ятницю 30 квітня під час тисняви на єврейському фестивалі Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю загинули 44 людини. Ще більш ніж 150 осіб поранені, шість з них знаходяться в критичному стані, а 18 - у важкому.

Фото: David Cohen/Flash90