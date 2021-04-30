Тиснява на фестивалі Лаг ба-Омер: Кулеба висловив співчуття Ізраїлю

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив співчуття у зв’язку із загибеллю людей на релігійному зібранні в Ізраїлі.

Як передає Укрінформ, про це він написав у Твітері.

“Страшні новини з гори Мерон, Ізраїль. Глибоко засмучений загибеллю людей, спричиненою трагічною тиснявою на релігійному зібранні. Усім серцем переживаю за сім’ї загиблих. Бажаю швидкого одужання постраждалим. Україна стоїть поруч з Ізраїлем у цю темну годину”, - наголосив глава української дипломатії.

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Як повідомлялося, внаслідок тисняви на єврейському фестивалі Лаг ба-Омер на горі Мерон на півночі Ізраїлю, у якому взяли участь тисячі осіб, щонайменше 40 осіб загинули та близько 150 постраждали.

Фото: Hatzolah