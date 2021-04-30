Сенат затвердив Вікторію Нуланд на посаду заступника держсекретаря США

Верхня палата Конгресу США затвердила кандидатуру 59-річної Вікторії Нуланд на посаду заступника державного секретаря США з політичних питань.

Голосування відбулося за спрощеною процедурою під час засідання Сенату в четвер, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Очікується, що незабаром Нуланд буде приведена до присяги й розпочне офіційно виконувати обов’язки на третій за рангом посаді в Державному департаменті США.

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Як повідомляв Укрінформ, слухання кандидатки в профільному комітеті Сенату відбулися 15 квітня. У своїй заяві вона серед іншого висловила політичне бачення щодо політики на російському напрямі.

«Путінська Росія розставила своїх бойовиків та зброю майже по всіх континентах, а також посилила дезінформацію, втручання у вибори й кампанії тиску на опонентів»,- зауважила Нуланд.

Вона також погодилась з необхідністю посилити санкції проти РФ, у тому числі російського газопроводу Nord Stream 2. Крім того, Нуланд підкреслила важливість протистояння масштабній корупції, яку Росія проєктує на інші держави, в тому числі на Україну, з метою посилення впливу на уряди цих країн.

Вікторія Нуланд є досвідченим дипломатом Державного департаменту США та має ранг посла. Вона, зокрема, працювала заступницею голови Місії США при НАТО, а також помічницею держсекретаря США в питаннях Європи та Євразії й відповідала за формування політики Держдепартаменту США на українському напрямі.