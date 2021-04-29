Сенатори США з обох партій виступають проти перезавантаження відносин з Росією

Американські сенатори з обох партій схвалюють ідею зустрічі президентів США Джо Байдена й Росії Володимира Путіна, однак виступають проти будь-якого перезавантаження відносин між Вашингтоном і Москвою.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Axios.

«Це (зустріч Байдена з Путіним – ред.) має відбутися. Незалежно від того, які сумніви ми маємо до Путіна. У нього є багато ядерної зброї. Вже одне це означає, що ми повинні мати якусь комунікацію з ним», - заявив сенатор-республіканець Марко Рубіо.

У Демократичній партії також схвалюють таку зустріч.

За словами сенатора Бена Кардіна, зустріч Байдена з Путіним має відбутися, якщо на цих перемовинах порушуватимуться питання України й кібератак проти США.

Водночас, сенатор-республіканець Джим Ріш заявив, що глава Білого дому не повинен довіряти будь-яким зобов'язанням, які Путін бере на себе.

Він наголосив, що президент США повинен запровадити санкції, які спрямовані на блокування газопроводу "Північний потік-2", ще до самої зустрічі з Путіним.

За даними видання, зустріч президентів США й РФ може відбутися після саміту Великої сімки у червні цього року.

Як повідомляв Укрінформ, президент США Джо Байден під час першого звернення до обох палат Конгресу США за підсумками 100 днів роботи на посаді в Білому домі, заявив, що Сполучені Штати націлені на зменшення напруженості у відносинах з Російською Федерацією, однак завжди відповідатимуть на зловмисну діяльність Кремля.